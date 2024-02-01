МТС включила связь в аэропорту Усть-Илимска

МТС обеспечила голосовой связью аэропорт города Усть-Илимск на севере Иркутской области. Мобильная связь МТС появилась в этой локации впервые. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Усть-Илимский аэропорт расположен в 17 км северо-западнее города. Он принимает и отправляет несколько рейсов в неделю из Иркутска и обратно. Большинство прибывающих в Усть-Илимск - сотрудники предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, которые приезжают в краткосрочную командировку или заезжают на вахту.

Мобильная связь покрывает всю территорию аэропорта, в частности взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, здание аэропорта. Теперь абоненты МТС, прилетающие в Усть-Илимск и вылетающие из города, могут оперативно сообщить близким или коллегам о прибытии в город или возможных изменениях в планах на поездку. С появлением связи гости Усть-Илимска могут вызвать такси, так как общественный транспорт в аэропорт отсутствует, позвонить и отправить SMS в случае непредвиденных ситуаций, а также получать на смартфон уведомления о неблагоприятных климатических условиях.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.