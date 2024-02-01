CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области

Около шести тысяч жителей этих населенных пунктов теперь могут разгонять мобильный интернет в своих смартфонах до скорости в 85 Мбит/с. «МегаФон» установил новое телеком‑оборудование в селах Кутеевка, Лопатки, Ушинка, Хопер, Березовка, Родники и поселке Шарова. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили среднечастотные диапазоны сети 4G, которые эффективны для широкого распространения сигнала по всей территории населенных пунктов. Благодаря работам, средняя скорость мобильного интернета в населенных пунктах достигает 50 Мбит/с, а максимально фиксируемая — 85 Мбит/с, что позволяет за одну минуту загрузить более 100 фотографий размером по пять МБ.

Самые удаленные населенные пункты от столицы региона, в которых появилась связь оператора — село Ушинка и поселок Шарова. Ранее жителям был доступен слабый сигнал сети, который «долетал» от соседних базовых станций. Теперь местные жители могут общаться с родными по видеосвязи, дистанционно учиться, удаленно работать, пользоваться госуслугами с большим комфортом.

«Мы понимаем, насколько важен и социально значим мобильный интернет, особенно для жителей сельской местности. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, год к году потребление трафика в малых населенных пунктах региона выросло на 21%. А абоненты, которым подключили связь, всего за 2 месяца уже прокачали свыше 35 ТБ. Этого достаточно, чтобы в течение трех лет смотреть сериалы в потоковом режиме со смартфона», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

Инженеры установили телеком‑оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи и в Кутеевке. Населенный пункт основан около пяти столетий назад — в 1570-1580 гг. Один из уникальных исторических фактов села — здесь родился Шакир Яваев — татарин, ставший генералом армии Османской империи. Благодаря высокоскоростному интернету, местные смогут рассказать в социальных сетях об истории своего соотечественника.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Испытана сверхдальнобойная модификация Wi-Fi, работающая на приличной скорости на расстоянии километров. Опрос

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?
Показать еще