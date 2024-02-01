Столичный производитель выпустил более 100 мобильных комплексов для организации связи в труднодоступных местах

В 2023 г. московская компания «Инкарнет», специализирующаяся на производстве устройств для бесперебойного сетевого доступа в транспорте, изготовила свыше 100 комплексов для организации связи в труднодоступных и отдаленных местах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня столичные предприятия вносят значительный вклад в развитие телекоммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Поддержка города, а также развитая бизнес-среда позволяет компаниям развивать инновационные решения и обеспечивать рынок высокотехнологичной продукцией. Например, московское предприятие в 2023 г. выпустило свыше 100 комплексов для организации связи в труднодоступных местах. Устройство массой около 2,5 килограмма бесперебойно поддерживает стандарты мобильной передачи данных 3G и LTE и может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию», – сказал Владислав Овчинский.

Принцип работы основан на объединении каналов мобильного Интернета сразу от нескольких сотовых операторов связи, что обеспечивает стабильную и высокую скорость подключения. Время автономной работы достигает 12 часов, что позволяет использовать комплекс во время поисково-спасательных работ и в туристических походах.

«Наш мобильный комплекс в прошлом году был использован в работе нескольких поисково-спасательных отрядов, обеспечивая связь в труднодоступных местах. С его помощью передавались координаты для спецтранспорта, что помогло спасти жизнь и здоровье людей», – сказал генеральный директор компании «Инкарнет» Антон Есин.

Производитель оснащает оборудованием для беспроводной связи поезда дальнего следования и скоростные поезда «Ласточка», а также частные автомобили, морской и речной транспорт. За плечами производителя уже около 1 тыс. реализованных кейсов.