Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области

Технические специалисты компании провели проверку связи в 5 крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета составляет 70 Мбит/с и выше, а максимальная может достигать 230 Мбит/с.



Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ. Кроме этого, клиентам билайн доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.



Устойчивое покрытие на горнолыжных курортах обеспечивают полтора десятка базовых станций, расположенных как на территории спортивных комплексов, так и за ее пределами.



«Север Московской области славится своими горнолыжными курортами, и зимой туда съезжаются любители зимних видов спорта со всей Москвы и Подмосковья. Чтобы предоставлять качественный сервис для лыжников в сезон, мы адаптируем свою сеть к пиковым нагрузкам и, конечно, проверяем и контролируем ее работу. Как результат, клиенты билайн могут оставаться на связи на всей территории спортивного комплекса, включая склон, и иметь возможность загружать свои фото и видео в соцсети или просто отдыхать за просмотром новой серии любимого сериала», — отметил Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн).

