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«МегаФон» прокачал связь и интернет во втором по величине городе Курской области

Инженеры «МегаФона» запустили в эксплуатацию новые базовые станции в самом северном городе Курской области – Железногорске. Здесь проживают более 90 тыс. человек, каждый седьмой из них работает на знаменитом Михайловском горно-обогатительном комбинате, построенным на крупнейшем в мире месторождении железной руды. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты установили в Железногорске новые телеком-объекты стандарта 4G и развернули высокочастотный слой LTE, обеспечивающий увеличенную скорость сигнала до 33 Мбит/с и повышенную пропускную способность сети. Высокочастотный диапазон также сохраняет более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. При этом абонентам оператора доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Строительство новых и модернизация существующих базовых станций прошла в разных местах города, поэтому улучшение параметров сети горожане могли заметить и на работе, и дома. Покрытие и емкость сети выросли, в частности, в двух крупных жилых массивах: 12-м и 13-м микрорайонах.

Почувствовать в своих смартфонах улучшение связи смогут и путешественники, которые увлекаются промышленным туризмом и выбирают небанальные экскурсии на железорудный карьер. Там можно вдохновиться масштабами и богатством природных ресурсов, понаблюдать за работой гигантских самосвалов и, возможно, почувствовать мощную силу земли. Курскую магнитную аномалию видно даже из космоса: 6 км в длину, 3 км в ширину, а глубина достигает 380 метров. Месторождение железной руды простирается на территории трех областей, но центр освоения рудника находится именно в Железногорске.

«Сейчас индустриальному туризму уделяется повышенное внимание, и город получает новый импульс для развития, активно строится жилье, создаются новые рабочие места. Мы фиксируем повышенную интернет-активность особенно в жилых массивах. Строительство дополнительных базовых станций позволило существенно расширить емкость сети в перегруженных локациях, а модернизация существующих объектов помогла увеличить скорость мобильного интернета – в среднем более чем до 33 Мбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Сергей Чекунов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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