«МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах

Связисты «МегаФона» улучшили качество мобильных услуг в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Благодаря модернизации сети LTE более 20 тыс. студентов могут ещё быстрее скачивать «тяжёлые» файлы и на комфортных скоростях до 150 Мбит/с пользоваться всеми цифровыми сервисами даже в период максимальных нагрузок на сеть.

За последние несколько месяцев в план работ вошли свыше 20 локаций города, где на базовых станциях инженеры развернули специальный высокочастотный слой для обеспечения ёмкости сети и обслуживания растущего трафика. Среди них: территория Нижегородского государственного агротехнологического университета на проспекте Гагарина, один из корпусов Волжского Государственного Университета водного транспорта на улице Нестерова, Институт пищевых технологий и дизайна в Приокском районе, Институт экономики и предпринимательства ННГУ на проспекте Ленина, в одном из корпусов Нижегородского радиотехнического колледжа и около Нижегородского индустриального колледжа в Автозаводском районе.

Всего в этих учебных заведениях получают высшее и среднее образование более 20 тыс. студентов. Еще столько же нижегородцев проживают в пределах этих локаций и также почувствовали улучшение параметров связи – прежде всего скорости передачи данных во время пиковых нагрузок. Теперь она может достигать 150 Мбит/с.

«Мы видим, что нижегородцы стали расходовать заметно больше трафика, и особенно активна в этом процессе молодежь. Например, за последний год почитателей онлайн-кинотеатров в регионе стало больше в два раза. В мессенджерах объем потреблённого трафика вырос почти на 25%. Мы соответствуем тенденциям в интернет-поведении наших абонентов, поэтому постоянно мониторим загрузку и развиваем сеть, чтобы нижегородцы могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и общаться с друзьями и близкими в любом удобном формате», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

Также специалисты установили новое оборудование на базовых станциях, которые обеспечивают связь в районе Нижегородского цирка, на улицах Касьянова и Бринского, в деревне Подновье.

Работы по развитию сети были проведены более чем на 70 базовых станциях, в том числе, за пределами областного центра: в Дзержинске, Богородске, Арзамасе, Чкаловске, Навашине, Кулебаках, Лыскове, Княгинине, Семерове, Сарове, в Борском городском округе, в рабочих поселках Тумботино, Шаранга, Большое Мурашкино и Мухтолово, в селах Сеченово и Вад, а также в нескольких деревнях Кстовского района.