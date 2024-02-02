МТС «включила» LTE на Дядьковском въезде в Рязань

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в районе села Дядьково под Рязанью, где расположен въезд в город со стороны Оки. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на улице Центральной Дядькова с переходом в Касимовское шоссе Рязани с одной стороны и региональную автодорогу с другой до Глебова и Астромина. Также по этой трассе въезжают в Рязань жители сел: Дмитриевка, Лужки, Льговское, Новоселки, Рубцово, Новый Посад, Грачи, туристы и рыбаки, которые отдыхают на Оке.

Новую скорость мобильного интернета получили также жители Октябрьского района Рязани, к которому примыкает Дядьково. Здесь расположен большой частный сектор с пансионатом для пожилых людей «Южный», спальный район с многоквартирными домами, школами и другими учреждениями социальной инфраструктуры. Также новая базовая станция разгрузила сеть в районе городской клинической больницы № 1 и Дворца спорта «Олимпийский».

«Дядьковский въезд в Рязани является для МТС важной локацией для развития сети, так как здесь проживает более 5000 местных жителей. Также участок этой трассы является единственным въездом в город для жителей девяти сел Рязанского района. Особенно актуальна «прокачка» связи здесь в преддверии весны, когда к берегам Оки устремятся отдыхающие понаблюдать за перелетными птицами, которые начнут возвращаться уже в марте», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.