Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России

Сервис для видеовстреч SberJazz выбран добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного обучения добровольцев.

Команда «ЛизаАлерт» всё время растёт и развивается. За 13 лет существования у отряда появилось большое количество специалистов высокого уровня, в том числе инструкторы, которые обучают новичков и опытных поисковиков в 64 регионах страны. SberJazz позволит им вне зависимости от расстояния проводить неограниченное количество удалённых лекций, семинаров, внутренних совещаний до 200 участников. А также собирать на вебинары и другие онлайн-мероприятия до 3 тыс. слушателей и 100 спикеров.

Простое и удобное подключение и доступность SberJazz с любого устройства позволят в короткие сроки объединять участников с разной технической подготовкой. С помощью функций администрирования встречи инструкторы могут управлять действиями слушателей, закрывать видеоконференции логином и паролем или использовать зал ожидания для контроля подключения.

Во время обучения также помогают функции текстовой расшифровки речи, шумоподавление, одновременная демонстрация экранов, запись встречи, чат с реакциями и кнопка «Поднять руку» для соблюдения порядка на лекции.

Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Для нас очень важно и ценно, что SberJazz стал частью проекта ″ЛизаАлерт″. Мы поддерживаем социальные инициативы, которые служат людям. В развитии SberJazz мы уделяем большое внимание потребностям не только бизнеса, но и образовательного сектора и науки. На данный момент SberJazz используют уже большое количество школ, университетов и других социально значимых организаций. И мы надеемся, что этот список будет только расширяться».

Эльвира Зайнулина, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и руководитель направления «Обучение», отметила: «Для добровольцев отряда важно постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы новые знания и навыки помогли стать более эффективными в проведении поисково-спасательных мероприятий. Последние несколько лет мы активно используем разнообразные онлайн-сервисы для теоретических занятий. Сервис SberJazz позволят нам регулярно проводить онлайн-лекции по различным дисциплинам с возможностью подключения от 100 до 3 тыс. человек одновременно».

Вместе с центром поиска пропавших людей и при поддержке «ЛизаАлерт» «Сбер» также реализует проект «Островок безопасности» для помощи в отделениях банка потерявшимся людям. Каждый сотрудник проходит подготовку, как действовать, если в офисе оказывается потерявшийся или дезориентированный человек. Сотрудник «Сбера» незамедлительно связывается со специалистом горячей линии «Островка безопасности» и выполняет все рекомендации. С момента запуска в 2018 г. проект помог вернуться домой 782 потерявшимся.