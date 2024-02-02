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Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта «Миа», а также установка персонального аватара. Мобильным приложением оператора ежемесячно пользуются более 20 млн абонентов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Ранее оператор исследовал интерес абонентов к возможности настраивать элементы интерфейса. Так, 25% клиентов заинтересовались кастомизацей образа искусственного интеллекта «Миа» в мобильном приложении «Мой Tele2». Сейчас пользователи могут выбрать стиль спортсменки и рок-дивы. В зависимости от отклика клиентов внешний вид «Миа» будет дополняться новыми вариациями костюмов.

Индивидуальный подход сохраняется и в механике работы «Миа». Под «капотом» более 400 алгоритмов, обученных на основе больших данных. C одной стороны, ИИ на базе характерных для клиента интересов рекомендует продукты и контент, мини-игры в приложении, программы лояльности, подарки, скидки. Тем самым он формирует релевантное предложение из более чем 20 категорий. С другой – определяет круг клиентов, для которых максимально полезны действующие предложения. Сейчас рекомендательный сервис охватывает 20% пользователей мобильного приложения.

Кроме того, клиенты могут установить персональный аватар для своего аккаунта. Ранее изображение синхронизировалось с телефонной книгой на устройстве пользователя, либо использовалась предустановленная иллюстрация с пандой.

Оператор добавил в чат с поддержкой возможность для клиента отправлять свое местоположение, используя геолокацию смартфона, реакции на сообщения и функцию цитирования конкретных моментов в переписке с оператором. Так, за месяц абоненты отправили более 80 тыс. реакций в чате с операторами.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

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