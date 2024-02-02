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В четырех населенных пунктах Свердловской области впервые появился мобильный интернет

В Свердловской области жители четырех небольших населенных пунктов в январе 2024 г. получили доступ к мобильному интернету «Мотив».

Более 700 человек, проживающих в поселках Красногвардейский Березовского городского округа и Калина Камышловского городского округа, а также в деревне Андреевка Сысертского района и в селе Красногорское Верхотурского городского округа, получили доступ к устойчивому интернет-соединению и возможность пользоваться государственными цифровыми сервисами, онлайн-кинотеатрами, мессенджерами и совершать онлайн-платежи. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

Мобильная связь и скоростной интернет в малых населенных пунктах Свердловской области помогают не только облегчить жизнь сельчанам, но и дают возможность развивать экотуризм в регионе. Чаще всего у жителей отдаленных небольших населенных пунктов нет возможности пользоваться проводным интернетом. Поэтому для них мобильный интернет зачастую единственная возможность получить связь с внешним миром и доступ к цифровым сервисам. Сотовый оператор «Мотив» большое внимание уделяет развитию сети в селах и деревнях Свердловской области. За прошедший 2023 г. компания запустила новые базовые станции с технологией 4G в 21 населенном пункте области, где ранее не было мобильного интернета «Мотив». В половине из них проживает не более 200 человек.

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