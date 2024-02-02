Жители трех донских городов получили новые скорости мобильного интернета

В Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине абоненты получили возможность быстрее загружать онлайн-ресурсы в смартфонах и планшетах. «МегаФон» запустил базовые станции в местах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Шахтах инженеры провели работы на окраине города. Пользователи, живущие в частном секторе, почувствовали изменения скорости мобильного интернета, она выросла на 18%. Сейчас максимальная скорость передачи данных в этой локации составляет 45 Мбит/с, что позволяет скачать свыше 350 песен размером по 5 МБ за пять минут.

В Новошахтинске специалисты развернули среднечастотный слой сети для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика в трех густонаселенных локациях частного сектора. Теперь пользователи могут независимо от уровня нагрузки общаться по видеосвязи и делиться контентом в соцсетях с друзьями и близкими на скорости до 65 Мбит/с.

Цифровые изменения затронули и спальный район Красного Сулина. В пределах действия нового телеком-оборудования абоненты выходят в Сеть в три раза быстрее, а максимальная скорость загрузки онлайн-ресурсов достигает 65 Мбит/с. Местные уже оценили возможности новых технологий. По информации аналитиков оператора, за последний месяц один горожанин прокачал 28,5 ГБ дата-трафика, что на 7% выше, чем в среднем за год.

«В локациях, в которых были проведены работы, проживают тысячи человек и с учетом постоянно растущей нагрузки на сеть необходимо пропорциональное увеличение емкости. Мы регулярно улучшаем качество покрытия в населенных пунктах, ориентируясь на анализ потребления интернета, рассчитанный при помощи инструментов big data. Год к году мобильной трафик у дончан вырос в два раза, в прошлом году они прокачали почти 400 тыс. ТБ, этого достаточно для беспрерывного просмотра фильмов в течение 7,5 тыс. лет. А на цифровые звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и чистый звук, абоненты потратили более 3 млрд минут. Если сложить это время и перевести в столетия, один разговор продлился бы 60 веков», – сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.