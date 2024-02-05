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К жителям Белого Яра впервые пришел гигабит от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила сеть скоростного домашнего интернета в поселке городского типа Белый Яр Сургутского района. В результате строительства новой телеком-инфраструктуры более тысячи семей получили возможность подключить интернет и ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной домашний интернет МТС и возможность экономить на связи до 40% в месяц получили местные жители, проживающие в домах на улицах Некрасова, Лесная, Фадеева и Единства. Теперь белоярцы смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, оперативно отслеживать статусы заявлений на портале Госуслуг, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать.

Жители смогут получить сразу три вида связи для каждого члена семьи – цифровое телевидение с каналами 200+, домашний интернет и мобильную связь с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру KION. Кроме того, белоярцы могут подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«Белый Яр является одним из самых перспективных поселков под Сургутом, где мы наблюдаем высокий спрос на цифровые сервисы. Особенно вечером, когда работающее в городе местное население возвращается домой в поселок. Мы обеспечиваем доступ к высокоскоростной связи, чтобы жители могли не только пользоваться всеми своими гаджетами на комфортном уровне, но и обеспечить квартиру или дом современными умными устройствами. Все это на порядок повышает качество жизни югорчан, обеспечивает безопасность жильцов, делает микрорайоны Белого Яра привлекательными и удобными для жизни», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.

Сеть фиксированной связи МТС в настоящее время действует на территории городов Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Белоярский, поселках Пойковский и Белый Яр Доступ к домашнему интернету и цифровому ТВ имеют около 300 тыс. семей.

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