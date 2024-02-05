«МегаФон» «засветил» участок федеральной трассы «Байкал»

Несколько тысяч жителей Иволгинского района Бурятии получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам. «МегаФон» построил базовые станции в селах Хурамша и Каленово, садовых товариществах «Геолог» и «Олимпийский». В зону покрытия вошли село Кокорино и участок федеральной трассы «Байкал». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Стабильное покрытие LTE-сети как на улице, так и в зданиях обеспечивают низкий и средний частотный диапазоны. Кроме того, они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей, увеличивают средние и максимальные скорости передачи данных.

«До строительства базовых станций жителям в этих населенных пунктах у «МегаФона» была доступна только голосовая связь в стандарте 2G. А сейчас они могут качать и загружать «тяжелый» контент, совершать звонки с использованием технологии VoLTE – сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Мы уверены, наши абоненты по достоинству оценят новое качество сотовой связи», — сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Каленово находится в конце Иволгинской долины у подножия горы Малан-Хада, до столицы республики Улан-Удэ – 43 километра. Населенный пункт относится к категории «малых». В нем постоянно проживают около тысячи человек. Особых развлечений в селе нет – только парк «Шишкинский», где местные проводят лыжные гонки, гуляют и занимаются спортом. В населенном пункте есть школа, больница и дом культуры.

Еще одну базовую станцию построили в улусе Хурамша и, как бонус, уверенный прием LTE-сигнала появился и в соседнем населенном пункте Кокорино. Теперь сельчанам станет проще получать электронные государственные услуги, пользоваться цифровыми сервисами и образовательными платформами, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, читать новости в интернете, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку онлайн и смотреть фильмы в высоком разрешении.

Быстрого мобильного интернета до 100 Мбит/с ждали и жители дачного поселка «Олимпийский», расположенного в пригороде Улан-Удэ. Это динамично развивающийся частный сектор, где большинство людей живут круглый год. Построенный телеком-объект закроет их базовые потребности: работа, учеба, досуг, общение и бытовые вопросы.

В садовом товариществе «Геолог» зимой практически никто не живет. Однако сотовая связь нужна не только дачникам в весенне-осенний период, но и круглый год автопутешественникам и водителям большегрузов, которые едут в восточную часть России и Китай. На стоянке они могут загружать карты, пользоваться другими приложениями, требующими выхода в интернет, и одновременно разговаривать по телефону.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.