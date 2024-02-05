В 2023 г. инвестиции липецкого бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 43%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса липецкого бизнеса на широкополосный доступ в сеть. По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 32% по сравнению с 2022 г. При этом инвестиции бизнеса в собственную инфраструктуру связи выросли на 43%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую долю пользователей широкополосного доступа (ШПД) составляют предприятия промышленной сферы (45%), сельскохозяйственной (25%) и энергетической (20%).

Липецкий бизнес использует возможности ШПД в первую очередь для организации собственной корпоративной сети. Она объединяет сотрудников, удаленные офисы в единое виртуальное пространство, обеспечивая целостность и безопасность передаваемых данных. Также технологии ШПД позволяют внедрять системы видеонаблюдения и контроля удаленного доступа для соблюдения производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращения экстренных ситуаций.

Для нужд липецких предприятий в 2023 г. МТС в два раза увеличила протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), по сравнению с 2022 г. Самый большой объем работ был выполнен на елецком участке ОЭЗ «Липецк», чтобы ее резиденты получили возможность внедрения и развития передовых цифровых сервисов, от видеоаналитики и технологий на базе интернета вещей до сервисов кибербезопасности и искусственного интеллекта.

«Липецкому бизнесу крайне необходимы современная цифровая инфраструктура для запуска инновационных проектов и умных сервисов, надежность хранения информации и высокая скорость обмена данными. Все эти возможности базируются на широкополосном доступе в интернет, поэтому в 2024 г. мы продолжим развивать транспортную сеть для бесперебойного обеспечения абонентов качественными интернет-сервисами», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.