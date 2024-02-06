Распознавание листьев салата и курение в служебном автомобиле — «Билайна бизнес» рассказал, как клиенты использовали искусственный интеллект в 2023 г.

Команда по искусственному интеллекту и большим данным «Билайна» проанализировала выборку из 500 запросов клиентов за 2023 г. Самым популярным оказалось компьютерное зрение, а отрасль его внедрения — промышленность. Это 48% всех запросов, далее следует видеоаналитика и видеонаблюдение в ритейле, логистике и строительстве. Геоаналитика и инструменты глубокой аналитики данных для маркетологов заняли второе и третье место по популярности, набрав 25 и 21% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Наиболее распространенными бизнес-задачами, которые бизнес был готов решить с помощью нейросетей, стали: контроль ношения средств индивидуальной защиты в цехах и на опасных/отдаленных производственных объектах, например, нефтеналивных станциях, шахтах, угольных карьерах; дефектоскопия и контроль качества продукции – от подшипников до тортов; подсчет посетителей, минимизация краж и контроль допустимой длины очереди в магазинах одежды, оптовой продажи керамических покрытий и автозапчастей; наблюдение за продукцией на конвейерной ленте с целью узнать о попадании на нее посторонних предметов; аккуратное обращение с товаром на складе как производителей продуктов питания, металлических изделий, так и логистических центров; курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями; оперативное уведомление о появлении дыма или огня внутри или снаружи объекта.

Топ-5 интересных запросов клиентов в 2023 г. на компьютерное зрение по мнению команды билайн бизнес: контроль откорма свиней агропромышленного холдинга; контроль качества нанесения клейма на рельсы в металлургическом комбинате; распознавание листьев салата и контроль их роста у производителя продуктов питания; своевременное сообщение о несвойственном поведении в бассейне фитнес-центра и в цехах вагоностроительного предприятия (выявление несчастных случаев); сообщение о появлении крупных диких животных на территории мясокомбината.

С помощью геоаналитики министерства и ведомства из более чем 20 регионов хотят разграничивать потоки дачников из ближайших округов и моряков от основного турпотока; сформировать карту «серых зон», где мало гостиниц, но есть точки притяжения туристов, чтобы изменить ее; точнее понимать портрет туристов и формировать программу мероприятий и маршруты, которые будут им интересны. Для решения задач клиентов «Билайн» формирует агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей, исключающие передачу сведений о конкретных лицах и их местонахождении.

Самая распространенная задача по геоаналитике связана с желанием региональных властей оценить существующий туристический поток. Предполагаемые пол, возраст, домашний регион, длительность пребывания гостей, профиль их деятельности — эти сведения помогают принимать управленческие решения о развитии туристической инфраструктуры. Для определения параметров аудитории используются предиктивные математические модели, позволяющие определить вероятные характеристики пользователей, согласившихся на обработку данных.

Третьим по популярности направлением стали инструменты для маркетологов на основе глубокой аналитики данных. Это кросс-использование трех инструментов: digital indoor — реклама на экранах в торговых сетях, сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» и геоаналитики. Бренды и рекламные агентства хотели оценить с их помощью востребованность продуктовой линейки, открыть кофейни и салоны красоты в наиболее подходящих локациях, протестировать креативы перед запуском рекламной кампании, оценить бренд работодателя и изменение восприятие бренда после спонсорского участия в фестивале.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.