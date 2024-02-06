«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой образовательные учреждения в удаленных районах Южного Урала

В результате совместной работы «Ростелекома» и министерства образования и науки Челябинской области в регионе к защищенному устойчивому каналу связи, а также видеонаблюдению подключено более 20 учебных учреждений в рамках национального проекта «Образование». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая инфраструктура появилась в школе деревни Кулужбаева, а также в учебных заведениях сел Алабуга, Большой Куяш, Бродокалмак, Петропавловка, Русская Теча, Сугояк, Ларино и Уйское, поселков Глазуновка и Мирный, городов Кыштым и Пласт. Современные технологии позволяют ученикам и преподавателям пользоваться возможностями Всемирной паутины на высоких скоростях, а также обеспечивают безопасность образовательного процесса.

Виталий Литке, исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области: «Строительство ИТ-инфраструктуры в школах — важная часть современной цифровой образовательной среды. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровизация школьной среды является стратегическим направлением развития системы образования России. Современные технологии позволяют значительно повысить эффективность учебного процесса, сделать его более доступным и интерактивным. Организация качественной телеком-инфраструктуры напрямую влияет на успех цифровизации образовательной отрасли. За последние два года мы обеспечили доступ к современным технологиям более чем 5000 школам Уральского федерального округа, включая его самые удаленные уголки. Используя комплексный подход и привлекая собственные ресурсы для реализации проектов, мы успешно выстраиваем масштабную цифровую среду в сжатые сроки и с высоким качеством».

В соответствии с распоряжением Правительства России №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 12,9 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 12,9 млн подписчиков.