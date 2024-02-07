CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС включила скоростной домашний интернет почти для 4 тыс. семей Смоленска

МТС сообщила о завершении первого этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в активно развивающихся новых микрорайонах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители почти 30 многоквартирных домов, в которых проживает около 4 тыс. семей.

Специалисты МТС обеспечили скоростным домашним интернетом жителей девяти многоквартирных домов в крупных ЖК «Шоколад», «На Шевченко» и в микрорайоне Королёвка.

Также МТС провела фиксированную сеть в район новостроек – в шесть многоквартирных домов Алтуховки и Новосельцев, в дома на улице Марины Расковой и переулку Киевскому в Ленинском районе, по проспекту Строителей, улицам Маршала Соколовского, 25 Сентября и Крупской Промышленного района. В общей сложности, проводной домашний интернет, цифровое ТВ и мобильную связь МТС в них получили почти 4 тыс. семей.

Скорость проводного интернета позволит смолянам подключать к сети до 5 устройств, смотреть онлайн-фильмы, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Сейчас особое внимание уделяем районам новостроек, куда заселяются, как правило, молодые «цифровые» семьи, которым нужен скоростной интернет со всеми его возможностями для учебы, удаленной работы, игр и развлечений. Здесь важно, что домашний роутер, особенно на верхних этажах зданий, может взять на себя роль мини-базовой станции и повысить качество голосовых звонков и скорость интернета для гаджетов. Продолжаем строительство в других районах города в районах исторической застройки, откуда также приходит много коллективных заявок от жителей. В целом развитие фиксированной сети в Смоленске для нас одна из приоритетных задач 2024 года, мы планируем продолжать строительство по всему городу и вдвое увеличить темпы работ, чтобы покрыть потребности жителей областного центра», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

На сегодняшний день каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще