По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке

Жителям административного центра в Оренбургской области стали доступны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой передачей данных могут воспользоваться путешественники по дороге к главной достопримечательности Шарлыкского района — ландшафтному парку «Луна». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в северной и западной части Шарлыка. Оно обеспечивает «дальнобойное» покрытие и скорость загрузки в пять-семь раз выше, чем была ранее. Расширение сети позволило шарлыкцам учиться и работать онлайн без задержек и зависаний картинки, а приезжим — оперативно искать туристические объекты с помощью онлайн-карт и выкладывать фото и видео в соцсети.

Изменения на сети сразу отразились на увеличении показателей пользования связью. Только в январе 2024 г. жители и гости Шарлыка прокачали 5,2 ТБ дата-трафика — на 10% больше, чем годом ранее. Такого объема хватило бы, чтобы 3,5 тыс. раз посмотреть фильм «Турист» в разрешении для смартфона.

«В Оренбуржье немало природных, исторических и культурных объектов расположено в отдаленной местности. Райцентры — важные точки на пути следования к ним. Развивая здесь инфраструктуру связи, мы одновременно обеспечиваем местных жителей качественными телеком-услугами и заботимся о туристической привлекательности региона. К началу 2024 г. инженеры компании расширили возможности сети не только в Шарлыке, но и в Адамовке и Акбулаке, где теперь доступна скорость загрузки 15-25 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Всего в Шарлыке проживает более 7 тыс. человек. Туристы могут полюбоваться в селе церковью Архангела Михаила, построенной в XIX веке, и направиться в ландшафтный парк «Луна». Здесь воссоздана атмосфера древнерусского городка с резными бревенчатыми избами, навесными мостами и мельницами. Также в 15 минутах езды от райцентра находится музей Мусы Джалиля, где представлены предметы повседневного быта семьи поэта, а также документы, книги и периодические издания XIX-XX веков.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.