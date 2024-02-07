«Виртуальная АТС» ТТК теперь позволяет гибко настроить права доступа

Продукт компании «ТрансТелеКом» «Виртуальная АТС» развивается и расширяет свой функционал. Одна из полезных новых опций – возможность гибкой настройки прав доступа.

Различные пользовательские роли позволяют разграничивать уровни доступа и редактировать права для определенных групп сотрудников. Например, добавление роли «Руководитель отдела» позволяет сотруднику быть в курсе всех параметров работы своего отдела и управлять ими без возможности изменять общие настройки ВАТС.

По умолчанию руководитель отдела может просматривать историю внешних звонков своих сотрудников и слушать их записи, настраивать переадресацию на другие подразделения или на мобильный номер для себя и сотрудников своего отдела; менять алгоритм распределения звонков в своем отделе и многое другое.

Остальные возможности роли «Руководитель отдела» можно настроить в зависимости от того, какие права необходимы в конкретной ситуации в соответствии с бизнес-процессами.

«Максимальная адаптация продукта под потребности заказчика позволяет существенно повысить эффективность «Виртуальной АТС» для бизнеса компании-клиента», – сказал Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса компании «ТрансТелеКом».