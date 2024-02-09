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МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в районе железнодорожного разъезда в северной части города Александрова Владимирской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла здесь на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе озера Каринское, где находится крупный железнодорожный разъезд к станциям Александров-I и Александров-II. «Ковровое покрытие» позволит пассажирам поездов пользоваться всеми цифровыми сервисами, совершать голосовые звонки и просматривать интернет-страницы. Здесь проходят маршруты дальнего следования Московской железной дороги из Москвы и Ярославля во Владимир, Иваново, Кинешму, из Воркуты и Архангельска в южном направлении, а также движутся пригородные поезда из Александрова в направлении Орехова-Зуева и Киржача Большого кольца МЖД.

«Аналитика МТС показала, что в 2023 г. объем передачи данных на этом участке железной дороги в сравнении с 2022 г. вырос на 15-20%. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций в районе Александрова, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Особенно важно было обеспечить устойчивую связь в преддверии весны, когда это направление будет востребовано у владельцев дачных участков, в том числе и СНТ, которые тянутся вдоль железной дороги у Александрова. Эти места популярны благодаря удобному расположению Александрова недалеко от границы Московской и Владимирской областей», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Благодаря запуску базовой станции в районе железнодорожного разъезда на Александров связь МТС на скорости до 100 Мбит/с получили СНТ «ЦРММ-2», «Ручеек», «Надежда», «Мичуринец», «АРЗ-1» и другие, в которых расположено более 300 коттеджей.

Модернизация сети в районе Александрова – продолжение программы обеспечения «коврового покрытия» вдоль железных дорог во Владимирской области. Ранее МТС «прокачала» сеть по ходу железнодорожных путей с покрытием сел и СНТ Александровского, Судогодского и Петушинского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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