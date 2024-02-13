Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.

Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания «Булат», программное обеспечение разработало ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Форвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 г. заключен в декабре 2022 г.

«В декабре 2023 г. мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 г., в этом же году начнется серийное производство», — сказал генеральный директор ООО «Булат» Александр Комаров.

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Российская компания «Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты любой сложности.

«Булат» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».