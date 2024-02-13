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МТС обеспечила полное покрытие всех станций казанского метро высокоскоростным интернетом

МТС сообщила об обеспечении стопроцентного LTE-покрытия на всех станциях казанского метро. Оператор установил новое оборудование на самой молодой станции метрополитена «Дубравная» и провел модернизацию существующей сети на остальных станциях. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета для горожан и гостей Казани, пользующихся «подземкой», на 30%.

Система метро в столице Татарстана состоит из одной линии и одиннадцати станций, охватывая пять из семи районов города. В этом году МТС установила новое LTE-оборудование на самой молодой станции «Дубравная». Это конечная и самая глубокая станция на первой линии Казанского метрополитена, которая сегодня обслуживает плотные жилые массивы многоэтажной застройки на пересечении крупнейших магистралей – Горки и ЖК «Экопарк Дубрава». В будущем «Дубравная» станет пересадочной на вторую линию Казанского метрополитена. Чтобы обеспечить постоянно растущий пассажиропоток высокоскоростным интернетом, специалисты МТС установили отдельные базовые станции на каждой станции метро. Это, вкупе с дополнительной модернизацией существующего оборудования, позволило усилить 4G-сигнал и разогнать скорости интернета на всех станциях казанской «подземки».

«Метро остается одним из популярных способов передвижения жителей города и его востребованность только растет. Особенно оно выручает в дни, когда затруднено движение наземного транспорта. К примеру, во время сильных январских снегопадов объем нашего мобильного трафика в метро вырос на 40% по сравнению с обычными днями. Стопроцентное покрытие станций метро высокоскоростным интернетом сделает ожидание поезда более комфортным, и пассажиры казанского метро смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами – общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку и аудиокниги», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

За 2023 г. услугами казанского метро воспользовались около 36 млн пассажиров, пассажиропоток увеличился больше чем на 16%. Это и татарстанцы, и гости республики – в шаговой доступности от трех станций в центре города располагаются основные городские достопримечательности.

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