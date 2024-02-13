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Нижегородские туристы - в числе наиболее активных путешественников в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. количество поездок в регион выросло на 3%. Нижний Новгород вошел в топ-15 направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel, за 2023 г. увеличилось число поездок в горный кластер Сочи. Чаще всего на курорты приезжают туристы из Москвы (30% от всех поездок по стране), Петербурга (7%) и Ростовской области (5%). Нижний Новгород находится на 13 месте среди регионов, из которых наблюдается турпоток в Сочи.

Средняя продолжительность поездки в Сочи среди нижегородцев составила восемь дней. В основном, на горнолыжные курорты приезжали женщины в возрасте 35-44 года, впрочем, чуть меньше мужчин этой же возрастной категории. На втором месте - возрастная категория 25-34 года.

Для комфорта жителей и туристов компания МТС обновила инфраструктуру связи на территории горного кластера Сочи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/с - на данный момент это самая высокое значение на горнолыжных курортах региона.

Равномерное покрытие и высокие скорости в горном кластере достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве смартфонов позволяет ускорить передачу данных и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах в Сочи компания развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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