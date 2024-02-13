Пермяки вошли в десятку путешественников в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству поездок. В среднем количество путешествий из Прикамья за год выросло на 5,7%, а доля поездок пермяков из общего числа других регионов составила 1,8%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel чаще всего в Горный Сочи из Прикамья приезжали женщины в возрасте 35-44 года, впрочем, чуть меньше мужчин этой же возрастной категории. На втором месте — возрастная категория 25-34 года. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно и составила 8,8 дней.

Специально для туристов МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2,4 тыс. м. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного млрд руб.

«Популярность курорта растет с каждым годом. Пермяки все чаще выбирают Сочи для путешествий. Это связано в том числе и с постоянно развивающейся инфраструктурой сети. Сегодня каждому туристу хочется поделиться шикарными горными видами: отправить близким фото или показать природные красоты в моменте во время видеовызова. Благодаря проведённой масштабной модернизации сейчас такая возможность есть. По данным независимого исследования ИАА TelecomDaily на данный момент самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы именно у МТС», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.