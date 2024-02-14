«МегаФон» увеличил надежность сети в двух городах Приморья

Мобильная связь для абонентов «МегаФона» сразу в двух города края - Владивостоке и Артеме стала надежнее. Оператор ввел в эксплуатацию несколько новых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), увеличив пропускную способность сети в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые ВОЛС обеспечат высокие скорости передачи данных, а при необходимости могут быть использованы в качестве резервных. Это критически важно в регионе с особенными климатическими условиями: летом, когда продолжительные тайфуны с ливнями и порывистым ветром, или зимой сильные, парализующие все системы, снегопады. В непогоду мобильная связь становится менее устойчивой, с помощью апгрейда оптоволокна специалистами «МегаФона» трафик будет перераспределятся таким образом, чтобы абоненты оператора могли пользоваться интернетом и голосовыми вызовами в обычном режиме.

«Оптико-волоконные линии на сегодняшний день - одна из самых современных и эффективных технологий передачи данных, которая позволяет обеспечить высокую скорость интернета для абонентов. Учитывая, что пользовательская нагрузка на сеть в крае постоянно растет, мы расширяем возможности нашей транспортной инфраструктуры, чтобы абоненты имели возможность стабильного доступа к высокоскоростному интернету со смартфонов, что бы ни происходило», - сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

По данным обезличенной статистики аналитиков «МегаФона», Владивосток и Артем входят в тройку приморских городов с самым динамично растущим трафиком. Относительно 2023 г. абоненты оператора в Артеме стали на 70% больше пользоваться мобильным интернетом, во Владивостоке – на 80%.

Вместе с тем «МегаФон» в 2023 г. расширил транспортную инфраструктуру и в других населенных пунктах Приморского края. Новые участки волоконно-оптических линий были проложены в Находке, Вольно-Надеждинске, Липовцах.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.