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МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. С каждым годом все больше новосибирцев предпочитают отдыхать и кататься на лыжах именно здесь. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2400 метров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС построила на всех горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. Равномерное покрытие и высокие скорости достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.

В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/с. При этом ежедневно МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров.

«Несмотря на то, что Сочи не соседний регион, развитие инфраструктуры связи там играет большую роль для новосибирцев. Многие жители нашего региона отдыхают на курортах Краснодарского Края. К тому же добраться туда из Новосибирска можно без пересадок на самолете. Удобно, что, даже находясь в нескольких тысячах километров от дома, можно общаться с родными и близкими без перебоев в связи и быстро отправлять или загружать в социальные сети даже фото и видео», ̶ сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, турпоток в горный кластер Сочи из Новосибирска увеличился на 3% по сравнению с 2023 г. При этом часто сибиряки совмещают отпуск на горнолыжных курортах с отдыхом на побережье.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживет 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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