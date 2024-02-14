МТТ снизит расходы на инфраструктуру телеком-операторам

Компания МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, анонсировала предложение, специально разработанное для малых телекоммуникационных операторов.

МТТ готов взять на себя полное обслуживание абонентов сторонних телеком-операторов, что поможет им минимизировать риски и издержки, связанные с бизнесом, в том числе с лицензионными требованиями согласно законодательству РФ. Операторы смогут сократить расходы не только на поддержку клиентов, персонал, обслуживание сети и оборудования, но и на мероприятия по реализации антифродовых требований и информационной защищенности своих абонентов.

«Теперь данное предложение МТТ особенно актуально, так как с началом 2024 г. вступили в силу новые требования законодательства, увеличивающие обязательства операторов и, соответственно, их издержки и юридическую нагрузку, – сказал директор по продажам и обслуживанию Костас Дубосас. – Поэтому компания МТТ готова взять на себя выполнение этих обязательств и предоставить клиентам операторов полный спектр услуг с широким набором функциональных возможностей».

МТТ возьмет на себя обслуживание абонентов «под ключ», а оператор-партнер будет получать ежемесячно до 30% от всей выручки абонента.

С начала 2024 г. абоненты имеют возможность перейти в МТТ с сохранением прежнего номера.

Предложение МТТ позволяет партнерам обеспечить имеющихся абонентов самыми современными инфокоммуникационными сервисами, осуществив их плавный переход на инфраструктуру МТТ. Абоненты телеком-операторов получат доступ к спектру возможностей, таких как виртуальная АТС, интеграции с большим количеством CRM-систем, SMS-рассылки, голосовые роботы и другие сервисы автоматизации продаж и обслуживания от МТТ. Участие в партнерской программе позволит абонентам получать ещё более комфортный сервис, а операторам – повысить свои доходы.