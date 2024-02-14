Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки россиян в Сочи за 2023 г. Если в целом по стране турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 г. на 3%, татарстанцы стали ездить сюда на 19% больше. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы (30% от всех поездок по стране), Санкт-Петербурга (7%) и Ростовской области (5%). Туристы из Татарстана заняли в этом рейтинге пятое место (4%).

Продолжительность отдыха как у российских, так и у татарстанских туристов составила восемь дней. Самые короткие поездки – у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи. Чаще всего в горы Сочи приезжают татарстанцы 35-44 лет, женщин среди них чуть больше (56%), чем мужчин (44%).

«Татарстан славится своим гостеприимством, но и сами татарстанцы – активные путешественники. С учетом тренда на развитие внутреннего туризма, выбор жителями республики сочинских гор для отдыха неудивителен.Татарстанцы выбирают курорты Сочи, отдавая предпочтение развитой туристической, транспортной и цифровой инфраструктуре. К примеру, на курортах Газпром, Красная Поляна и Роза Хутор МТС провела комплексную модернизацию сетей. В результате максимальная скорость мобильного интернета в этих районах значительно увеличилась. Территория покрытия также расширилась почти вдвое, что позволило пользователям наслаждаться 4G-сигналом даже на высокогорных участках трасс на высоте 2400 метров. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного 1 млрд руб. На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы именно в сети МТС. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/с.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.