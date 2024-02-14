Влюбленные петербуржцы чаще слушают поп и классику, а ностальгируют под рок

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ко Дню святого Валентина изучила музыкальные предпочтения жителей Петербурга и проанализировала, какие жанры они любят слушать, когда влюблены, ностальгируют или находятся в ссоре. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство петербуржцев (95%) считают, что музыка влияет на отношение к окружающему миру и эмоции. 84% респондентов признались, что композиции могут отвлечь от переживаний, а 66% уверены, что песни способны облегчить боль и тревогу. Меньше половины опрошенных (40%) думают, что музыка усугубляет негативные эмоции и состояния. Только 4% жителей Петербурга отметили, что их настроение не зависит от треков.

По данным исследования, больше половины петербуржцев слушают поп, когда влюблены. На втором месте — классическая музыка (33%), замыкают тройку танцевальные композиции (24%). Чуть меньше четверти молодых людей предпочитают джаз во время влюбленности, а 14% слушают рок. Эти же жанры в Северной столице назвали самыми романтичными.

45% респондентов рассказали, что поменяли музыкальные предпочтения, вступив в отношения. В то же время только четверть петербуржцев обращает внимания на любимые жанры и исполнителей при выборе партнера. Больше половины жителей отметили, что их музыкальные вкусы совпадают с возлюбленными. 2% опрошенных не знают, что слушает их спутник или спутница жизни.

В моменты грусти молодые люди и девушки в Петербурге предпочитают включать поп (45%), рок (34%), классику (33%) и шансон (28%). У 8% респондентов рэп вызывает сильные эмоции и желание ностальгировать. Под эти же музыкальные направления петербуржцы справляются с негативом и переживают ссору со второй половинкой.

Авторы исследования добавляют, что жители Петербурга уделяют большое внимание музыке. Так, 68% опрошенных слушают ее каждый день, и всего 15% жителей проводит время под композиции 3-4 раза в неделю.

Методология исследования

«МТС Музыкой» было опрошено 2 тыс. респондентов, кто слушает музыку не менее 3 раз в неделю, в возрасте от 18 до 44 лет по всей России.