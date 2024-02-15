«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области

«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области. Тысячи сотрудников и пациентов больниц региона теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры оператора установили базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения вблизи двух медицинских комплексов — в Оренбурге и Бузулуке. После их запуска средняя скорость мобильного интернета в этих локациях составляет 15-20 Мбит/c.

В столице региона в зоне действия запущенного телеком-оборудования находятся Оренбургская областная клиническая больница и станция переливания крови. Персонал медучреждения насчитывает больше тысячи человек, ежегодно лечение здесь проходят 24 тысячи пациентов. Новое инфраструктурное оборудование в Бузулуке обслуживает городскую больницу №1, станцию переливания крови и детское инфекционное отделение. Также улучшение связи заметно жителям четвертого микрорайона города.

Установленные базовые станции работают сразу в трех диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий.

«Мы ввели базовые станции рядом с медицинскими комплексами, так как увидели потребность абонентов. Уже в первый месяц загрузка секторов телеком-оборудования составила 80%, а это высокий показатель. Надежная связь позволяет родственникам пациентов узнавать о здоровье близких, врачам — оперативно оказывать консультации, а администрации — использовать современные технологии для улучшения обслуживания», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Только за январь сотрудники и пациенты медицинского комплекса в Оренбурге использовали 13 ТБ данных. Цифра в Бузулуке еще более внушительная — 50 ТБ. Для сравнения 1 ТБ составляет вес четырех фильмов для кинотеатров в разрешении 3D.