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МТС прокачала скорости для забайкальских экотуристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации мобильной сети в селе Домна на участке трассы «Чита-Ингода». Благодаря переводу частот на современный стандарт LTE, скорость мобильного интернета для жителей села и транзитных туристов выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Домна располагается в живописном месте на берегу реки Ингоды рядом с оживленной автодорогой на выезде к федеральной трассе «Байкал». Туристы и путешественники часто выбирают эту дорогу, отправляясь на отдых в санаторий «Кука» или в многочисленные природные парки и заповедники Забайкалья, чтобы насладиться природой и увидеть диких животных.

По данным специалистов «МТС Тревел», Забайкальский край попал в топ-5 регионов, где можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания. Ежегодно в край приезжают путешественники и натуралисты увидеть миграцию быстроногих антилоп дзеренов, дикого кота манула, верблюдов, редких видов птиц и других животных. Новые скорости мобильного интернета позволят выстраивать маршрут в навигаторах, просматривать информацию о привычках и повадках диких животных, местах их обитания на специализированных порталах, загружать видео и фото на странички соцсетей и личных блогов, приобретать билеты и заказывать трансферы.

«Домна – крупное село, располагающееся недалеко от краевой столицы рядом с оживленной трассой «Чита-Ингода», поэтому здесь наблюдается высокий автомобильный трафик в теплое время года, когда наступает пора отпусков и школьных каникул. Перераспределение частот и усиление LTE-сети в пригороде Читы позволяет значительно увеличить доступ к быстрому мобильному интернету, а местным жителям и туристам с комфортом пользоваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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