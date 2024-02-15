МТС развивает сеть в горах Дагестана

МТС улучшила сигнал и скорость мобильного интернета в высокогорных селах Местерух, Тлярата, Гацалух, Арани. Скорость передачи данных увеличена в среднем на 30%, а в селении Цолода Ахвахского района МТС запустила мобильный интернет.

Новая телеком-инфраструктура в этих населенных пунктах позволит пяти тысячам жителей пользоваться необходимыми онлайн-сервисами – например, госуслугами или преимуществами экосистемы МТС, а также общаться с близкими и быть в курсе событий.

Большинство населенных пунктов, где улучшен сигнал LTE, находятся на высоте от 2 тыс. метров над уровнем моря. Обеспечение качественным сигналом горных районов – одна из самых сложных составляющих работы сети сотовой связи. Технические специалисты МТС обладают богатым опытом покрытия сложного рельефа, создают сильный сигнал и на возвышенностях, и на склонах, и в седловинах.

«МТС – надежный спутник для гостей и жителей горных районов Дагестана. Мы уже создали хорошее покрытие в горных локациях. МТС раскинула сеть над горным озером Мочох, запустила самую высокогорную базовую станцию Дагестана в Куруше на высоте 2518 метров над уровнем моря, обеспечила связь в самом популярном месте Дагестана – Сулакском каньоне и продолжает двигаться к еще непокоренным вершинам», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.