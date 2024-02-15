Небесные скорости: в Кольцово улучшили качество связи

Потребление интернет-трафика в аэропорту за год выросло на 86%. Для улучшения качества связи и расширения зоны покрытия сети специалисты «МегаФона» переоборудовали базовые станции в екатеринбургском авиахабе, в результате чего скорость передачи данных увеличилась более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По итогам января 2024 г. число авиапассажиров – абонентов оператора, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Вместе с этим на 86% выросло и потребление интернет-трафика, а количество голосовых вызовов стало больше на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тыс. минут видеозвонков, а для обеспечения качественной связи специалисты «МегаФона» постоянно модернизируют оборудование.

Например, на базовых станциях «Лайнер» и «Небо», расположенных в терминалах авиагавани, запустили дополнительный высокочастотный слой 4G. В результате емкость сети увеличилась, а средняя скорость передачи данных выросла примерно в 2,5 раза – до 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы оперативно загрузить фильм, сделать покупки в онлайн-магазинах или послушать любимую музыку. Модернизация телеком-оборудования в Кольцово также позволила расширить зону покрытия сети вокруг здания аэропорта и на подъездах к нему.

Наиболее востребованным контентом перед вылетом и в ожидании прибывающих по-прежнему остается видео, также популярностью пользуются мессенджеры и соцсети. Свердловчане и гости региона могут оценить не только быстрый интернет, но и технологию VoLTE, обеспечивающую кристально чистый звук во время звонков.

«Наши базовые станции всегда готовы к возможному увеличению нагрузки и поддерживают связь четвертого поколения в разных частотных диапазонах. Это гарантирует высокие скорости мобильного интернета и бесперебойную связь как на автодорогах, ведущих в аэропорт Кольцово, так и внутри самого здания, где авиапассажиры, ожидающего своего рейса, могут проводить около двух-трех часов. Здесь как раз кстати будет наш быстрый мобильный интернет – время ожидания пролетит незаметно. В некоторых точках здания аэропорта и на улице скорость скачивания данных может превышать 100 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2023 г. техническая служба оператора реализовала более 250 мероприятий по строительству новых и модернизации существующих объектов в более чем 55 населенных пунктах Свердловской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.