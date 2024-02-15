Новая услуга РАСКОМ

РАСКОМ расширил линейку своих услуг новым сервисом, получившим название ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи).

В рамках услуги РАСКОМ предоставляет решения по обслуживанию волоконно-оптических линий и сетевой инфраструктуры. Новая услуга будет полезной и востребованной у организаций, имеющих собственную сеть. Об этом CNews сообщили представители РАСКОМ.

В зависимости от потребностей клиента РАСКОМ может обеспечить как отдельные работы, так и полный цикл мероприятий по обслуживанию, в который входят: проектирование ВОЛС; проведение монтажных работ воздушных и подземных ВОЛС; техническая поддержка ВОЛС; обслуживание линий и линейных сооружений; обслуживание оборудования.