В шести районах Самары расширили сеть LTE

Покрытие и скорость мобильного интернет‑соединения выросли в устройствах жителей областной столицы. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком‑оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее сразу в нескольких локациях города. Теперь абоненты оператора загружают полезные онлайн-сервисы до 30% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последние пару месяцев работы по улучшению качества сигнала провели в Кировском, Самарском, Красноглинском, Куйбышевском, Промышленном, Советском районах. Территории, где запустили базовые станции, включают в себя жилые кварталы, коттеджи и дачи вблизи Ракитовского шоссе, в микрорайоне Крутые Ключи, комплексах «Куйбышев», «Лесная Поляна» и строящемся ЖК «Времена года».

«Активное развитие Самары ведет к притоку жителей из других населенных пунктов и регионов. Новая телеком‑инфраструктура позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/c в условиях быстро растущей городской застройки. В зонах же с достаточным покрытием, но требующих увеличения пропускной способности из-за большой концентрации абонентов, мы запускаем дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Виктор Югай.

Телекоммуникационные сервисы в лучшем качестве теперь доступны самарцам и в других частях города: в домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях вблизи улиц Грозненская, Победы, Ташкенская, в 14 микрорайоне, на проспекте Кирова, а также рядом с бизнес-центром «Скала», на Площади Кирова, в ТРК «Космопорт».

В общей сложности в местах, где провели работы, за две недели февраля пользователи загрузили порядка 200 ТБ данных. Такой объем соизмерим с загрузкой 40 тыс. фильмов в разрешении для широкоформатных экранов — за месяц это значение стало больше на 20%.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.