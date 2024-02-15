«ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone

В бесплатной доставке «ВкусВилл» покупателям доступен новый способ оплаты покупки при получении. Приём платежей осуществляется с технологией Tap-on-Phone, которая позволяет курьерам принимать бесконтактную оплату, используя мобильные телефоны в качестве POS-терминалов.

Бесконтактная технология приёма оплаты смартфоном Tap-on-Phone интегрирована в мобильное приложение (МП) курьеров «ВкусВилл». Курьеру достаточно пройти краткий обучающий курс и можно осуществлять приём оплаты с помощью своего телефона. Такой способ удобен по множеству пунктов: курьеру не нужен отдельный терминал, в котором необходимо контролировать процент заряда, и, главное, возить устройство с собой при доставке заказов; исключена дополнительная нагрузка и ответственность за сверку расчётов и своевременную сдачу чеков куратору доставки. Если последний заказ курьер принял по МП с технологией Tap-on-Phone, не нужно возвращаться на даркстор; POS-терминалы не интегрированы с системой ВкусВилл, поэтому сумму оплаты курьеру необходимо ввести самостоятельно. Оплата через Tap-on-Phone полностью вшита в мобильное приложение курьера, что исключает ошибки при ручном вводе суммы; для ввода пароля при оплате на Tap-On-Phone цифры на экране расположены в рандомном порядке, и каждый раз при вводе пароля, раскладка меняется. Такая технология не позволяет отследить данные банковской карты и обеспечивает безопасность покупателей; Tap-on-Phone работает от сети телефона, благодаря этому меньше риски сбоев связи.

«ВкусВилл» начал тестировать технологию в 2023 г. Сейчас такой способ приёма платежей доступен для всех курьеров с мобильными устройствами на операционной системе Android с NFC-модулем. На сегодняшний день это более 85%. В данный момент в компании идёт активный процесс перехода с терминального способа оплаты при получении заказа на новую технологию.

Марина Фролова, лидер команды платёжного пути и развития кассового ПО «ВкусВилл», сказала: «Покупатели «ВкусВилл» всегда могут оплатить товары доступным для них способом как в магазинах, так и при оформлении заказа онлайн на сайте, в приложении или курьеру при получении. Мы следим за инновациями и внедряем лучший опыт компании в технологиях и инструментах. Уверены, что оплата заказов на месте с помощью Tap-on-Phone поможет решить боли наших партнёров-курьеров и покупателей, которые сталкивались со сбоями в работе сети терминалов. Теперь оплачивать покупки во «ВкусВилл» при получении станет ещё проще, безопаснее и быстрее».

Более 11% платежей от всего оборота онлайн-заказов осуществляются при получении, и 7,5% платежей от всех оплат при получении на месте принимается с использованием технологии Tap-on-Phone. Для покупателей «ВкусВилла» такой способ оплаты является безопасным с точки зрения защиты данных. Компанией установлен лимит в 1 тыс. руб. для оплаты покупок бесконтактно с помощью Tap-on-Phone без ввода PIN-кода. При необходимости покупатель вводит PIN в приложении на телефоне курьера. Специально для дополнительной безопасности покупателя генерация и порядковый номер цифр меняется при каждой транзакции и попытке ввода. Это сделано, чтобы курьер не мог запомнить или отследить по отпечаткам на экране пароль.

Команда платёжного пути и развития кассового ПО тестирует новые технологии и инструменты, чтобы процесс оплаты покупок был интуитивно понятным и безопасным для покупателей «ВкусВилл» и всех вовлечённых сотрудников и партнёров.