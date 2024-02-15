Жители сел и деревень Цивильского района Чувашии получили доступ к 4G

Устойчивый сигнал и мобильный интернет на средней скорости 20 Мбит/с поможет жителям местных населенных пунктов оставаться на связи и с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. МегаФон запустил телеком-оборудование четвертого поколения (4G) на северо-востоке Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы охватили отдельные улицы административного центра Цивильск, более крупные поселения Вторые Вурманкасы, Конар, Чурачики и совсем небольшие села и деревни. Среди них — Актай, Игорвары, Мамликасы, Медикасы и Шинеры, где проживает от 50 до 450 человек. Ранее до этих локаций долетал слабый радиосигнал.

«Наличие надежной мобильной связи упрощает жителям района решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться Госуслугами, пройти обучающие курсы, получить услуги налоговой службы — лишь небольшой список того, что можно сделать с помощью мобильного интернета и гаджета. По постоянно растущему дата-трафику в малых населенных пунктах мы видим, насколько это востребовано. К февралю динамика год к году в регионе составила 15%», — сказал директор «МегаФона в» Чувашии Антон Перцев.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на объектах связи с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в населенных пунктах Цивильского района. Проведенный апгрейд в низкочастотном диапазоне позволил расширить зону покрытия. Также на ряде базовых станций запустили дополнительный слой LTE в диапазоне 2100 МГц, обеспечивший более высокие скорости передачи данных.

Системное развитие инфраструктуры связи позволяет МегаФону сохранять лидерство по скорости мобильного интернета в республике. Как показывают замеры международного эксперта Ookla®, в четвертом квартале 2023 г. в Чувашии медианная скорость загрузки в сети оператора составила 27,69 Мбит/с. Это на 16,8% выше, чем у ближайшего конкурента.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.