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Кассы самообслуживания АТОЛ совместимы с «1С:Предприятие»

Линейка касс самообслуживания АТОЛ успешно прошла тестирование с системой программ «1С:Предприятие» и получила сертификат, подтверждающий совместимость работы устройств с программой и его возможность использования в торговой сфере. Сертификационное тестирование проводилось на конфигурации «1С:Рабочее место кассира».

Совместимость системы программ «1С:Предприятие» с линейкой касс самообслуживания позволяет пользователям полностью автоматизировать процессы ведения товароучётной системы в розничной торговле. Устройства поддерживают все необходимые функциональные возможности, в том числе подключение сканера штрих-кодов, совместимость с фискальными регистраторами и другими периферийными устройствами.

Сертификат выдан на устройства АТОЛ КСО 4210, АТОЛ КСО 4271, АТОЛ КСО 3210 и является подтверждением высокого качества и соответствия оборудования требованиям и стандартам, установленными программой «1С:Предприятие».

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