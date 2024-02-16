CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС прокачала сеть в Астрахани

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на четверть.

МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-оборудования в Астрахани. Работа над расширением сети LTE в микрорайоне Бабаевского, где проживают несколько десятков тысяч астраханцев, позволила увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 25%. Теперь жители микрорайона могут с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Территория каспийской столицы в последние годы особенно активно застраивается, практически в каждом районе города появляются новые кварталы и жилые комплексы, в том числе и на территории микрорайона Бабаевского. Для того, чтобы каждый астраханец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети. Развивать сеть «на опережение» нам помогают цифровые сервисы экосистемы МТС, в частности аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели. Это позволяет определять и выбирать лучшие локации для строительства телеком-оборудования, а также заранее предугадывать потребности жителей», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще