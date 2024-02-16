Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России

Компания «Перфоманс Лаб», лидер в области обеспечения качества и тестирования программного обеспечения, провела опрос, в ходе которого выявила самые востребованные инструменты тестирования, которые используются в 2024 г. Опрос охватил 423 специалиста из ведущих российских компаний, в числе которых: 43% респондентов из банковского сектора и страхования, 15% из телекоммуникаций, 10% из сферы E-commerce, 5% представляют государственный сектор, 4% из ритейла, а оставшиеся 23% приходятся на другие отрасли. Опрос затронул актуальные вопросы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Исследование выявило значительный интерес к отечественным разработкам и самостоятельно создаваемым решениям. Если в 2021 г. 73% опрошенных использовали инструменты Atlassian, то в 2024 г. этот показатель сократился до 13%. Это подчеркивает изменение вектора развития индустрии и растущий интерес к уникальным разработкам внутри компаний. Опрос также показал, что 48% опрошенных используют TestIT как TMS, 25% «ТестОпс», демонстрируя предпочтение к российским продуктам перед такими инструментами, как TestRail (10%) и Zephyr (13%).

В сегменте автоматизированного тестирования API наибольшую популярность сохраняет Postman, выбранный 66% респондентами, а для автоматизации тестирования frontend предпочтение отдается Selenium IDE/WebDriver, используемым 56% компаниями.

В области нагрузочного тестирования лидирует Apache JMeter, за который проголосовало 47% участников опроса. Также стоит отметить, что использование LoadRunner сократилось с 35% в прошлых годах до 18% в текущем опросе, что является показателем поиска альтернатив в условиях ограничений на приобретение лицензий.

Андрей Бурилов, ИT-директор группы «Московская биржа», рассказал о принципах security by design и внедрении DevSecOps, подчеркивая значимость безопасного использования open-source решений и адаптации к текущим требованиям безопасности: «Как вы знаете, биржа активно развивает направление B2C — платформу «Финуслуги», дающую доступ физическим лицам к финансовым продуктам: вкладам, кредитам, страхованию, инвестициям. Для нее мы применяем принцип security by design, потому что взаимодействуем с физическими лицами через интернет и, соответственно, применяем другие подходы. С точки зрения архитектуры, разведены общая и личная часть: даже если «ложится» общий сайт (чего пока не происходило, но риск есть всегда), личные кабинеты физических лиц затронуты не будут. С точки зрения процессов разработки, мы активно внедряем DevSecOps. В прошлом году всей индустрии стало очевидно, что open-source решения, которые мы активно использовали, могут быть уязвимы — поэтому выстроили процесс безопасного внедрения. Команда разработки не просто берет то, что есть на рынке, а сначала помещает в зону Disaster Recovery для проверки».

Генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский подчеркнул важность гибкости и адаптации к изменениям в условиях импортозамещения: «Есть два пути решения проблемы: поиск уже готовых инструментов или создание собственных. Тенденция такова: крупные компании («Газпром медиа», Ozon, Мосбиржа) выбирают разработку инструментов под конкретные нужды компании. Это требует серьезных вложений, однако окупается в долгосрочной перспективе. Стартапы, малый и средний бизнес склонны закупать готовые решения. В системообразующих предприятиях существуют центры тестирования гипотез. Как правило, коллеги делятся опытом внедрения тех или иных решений, связок и систем. Обязательно обращайтесь к этому опыту, изучайте как успешные, так и провальные кейсы. Это позволит максимально сэкономить ресурсы».

Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования «Перфоманс Лаб», добавил: «Если ваша команда на пути поиска готовых российских решений, уделите особое внимание этапу анализа. Заранее определите для себя цели внедрения инструмента и сформируйте четкие KPI, по которым вы будете отслеживать успешность внедрения. Оцените инструмент для нужд конкретного процесса в компании и пробуйте внедрять изменения в рамках пилотного проекта на отдельные продукты, постепенно масштабируя на все команды. Инструменты российских разработчиков, к которым стоит присмотреться: Test IT и "ТестОпс" для организации процесса тестирования, "Яндекс Cloud" и "МТС Cloud" для облачных решений, "Яндекс.Танк" и Boomq для нагрузочного тестирования, "Яндекс Tracker", Kaiten и TeamStorm для организации управления проектами».

Рыночные изменения привели к формированию двух основных лагерей среди компаний: тех, кто остается на проверенных временем инструментах, и тех, кто ищет и разрабатывает новые решения. Большинство опрошенных отметили, что переход на новые инструменты прошел без значительных проблем, что подчеркивает важность гибкости и адаптации к изменениям.

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Компания «Перфоманс Лаб» — компания в области тестирования и обеспечения качества программного обеспечения. Среди ее клиентов более 30 крупнейших банков, операторов мобильной связи и предприятий государственного сектора. Компания является резидентом «Сколково».