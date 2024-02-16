Тобольску добавили скоростей 4G

Повысить уровень онлайн-коммуникаций и использовать «по полной» все цифровые сервисы на смартфонах и других устройствах – такие возможности стали доступны тысячам абонентам «МегаФона» в Тобольске. В локациях старинного сибирского города появились новые телеком-объекты оператора с поддержкой сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современная инфраструктура связи введена в эксплуатацию в новом ЖК «Центральный», в районе «Савинский затон» на левом берегу Иртыша, на территории крупной промышленной зоны БСИ-2, а также вблизи микрорайонов с коттеджной застройкой «Соколовка» и «Ершовка». Здесь 4G оператора появился впервые. Введенные базовые станции работают в трех диапазонах LTE, что обеспечивает широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных — до 110 Мбит/с.

Устойчивый сигнал и быстрый интернет уже оценили тысячи автомобилистов и пассажиров на участке автомагистрали Тюмень — Ханты-Мансийск, расположенном в черте Тобольска. Почувствовали обновления на сети и гости популярного горнолыжного комплекса Алемасова, где находится самая высокая гора в Тюменской области.

По данным аналитиков, за январь в зоне покрытия новых базовых станций среднее потребление в сети 4G на одного тоболяка выросло на 13%. А суммарный трафик передачи данных в этих локациях увеличился на 27%. При этом, его четвертую часть прокачали приезжие. Кроме местных жителей наиболее активно здесь пользовались мобильным интернетом абоненты из Югры, Башкирии, Ямала, Омской, Свердловской областей и Москвы.

«Тобольск — не только ведущий туристический кластер нашего региона, но и крупнейший промышленный центр страны в области нефтегазохимии. Для сотен тысяч его жителей и гостей связь — важная составляющая деловой активности и повседневного комфорта. Мы учитываем тенденции цифрового поведения тоболяков и расширяем сеть четвертого поколения там, где она наиболее востребована. За последние полгода наши инженеры провели модернизацию инфраструктуры в десятках туристических локаций, запустили новое оборудование в жилых и промышленных зонах Тобольска, на главной трассе, соединяющей наш регион с Югрой», — отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.