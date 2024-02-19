«МегаФон» ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск

Скорость мобильного интернета в телефонах абонентов, живущих или приезжающих в излюбленный курорт, выросла до 50 Мбит/с. Это стало возможным в результате проведенных работ специалистами оператора — они установили новое оборудование и модернизировали существующие базовые станции в популярных локациях курортного города. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Благодаря апгрейду сети улучшенные скорости интернета стали доступны в центральных скверах курорта: «Юность», «Победы» и «Молодежный», а также в Плодовом саду. В не полном феврале 2024 г. именно в этих локациях абоненты «МегаФона» прокачали на 60% большего трафика, чем в других популярных местах Зеленогорска. Новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет в городе-курорте.

Также специалисты вывели на новый уровень сеть в западной части памятника природы «Комаровский берег», расположенного в Зеленогорске. Эта территория, примыкающая к побережью Финского залива, сочетает в себе высокий елово-сосновый лес и песчаные дюны. Теперь абонентам МегаФона, проводящим время на свежем воздухе, доступен интернет на скорости до 50 Мбит/с.

«Город Зеленогорск является излюбленным местом отдыха как для петербуржцев, так и для гостей северной столицы: здесь находится много рекреационных и заповедных зон, памятников природы и культуры, большое количество музеев и санаториев. Ежегодно мы наблюдаем, как растет интернет-трафик в локации. Мы уже фиксируем рост активности в сети Зеленогорска по сравнению с прошлым годом на 27%. Поэтому инженеры "МегаФона" развивают сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами», — сказал директор «МегаФона »по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Модернизация в Зеленогорске также позволила повысить емкость сети и улучшить покрытие мобильной связью и интернетом на Приморском и Зеленогорском шоссе. Автомобилисты, прибывающие в город или следующие транзитом в Выборг или Санкт-Петербург, смогут использовать онлайн-навигаторы, уточнить прогноз погоды, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.