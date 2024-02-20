Искусственный интеллект улучшит качество покрытия мобильной сети МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, впервые в России разработала и запустила собственную геоплатформу для создания и обновления цифровых 3D-карт местности при помощи обработки спутниковых снимков генеративным искусственным интеллектом на основе нейронной сети. Решение МТС позволит более точно и оперативно выбирать места установки базовых станций, что улучшит качество услуг мобильной связи и повысит эффективность инвестиций в развитие инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В процессе эксплуатации и модернизации мобильной сети специалисты МТС создают цифровую модель радиопокрытия с использованием точных и актуальных цифровых карт местности, в которых должны учитываться все факторы, влияющие на распространение сигнала и количество абонентов в локациях. К таким факторам относятся появление новых жилых кварталов и высотных зданий, социальных, торговых и спортивных объектов, индустриальных зон, а также развитие транспортной инфраструктуры и изменение природного ландшафта.

Ранее МТС закупала обновленные цифровые карты у внешних поставщиков, специалисты компании визуально оценивали топографические изменения местности и застройки на основе спутниковых данных, затем вручную вносили изменения в цифровые модели местности. Это был длительный, трудоемкий и затратный процесс.

С запуском геоплатформы актуальные спутниковые снимки высокого разрешения автоматически подаются на вход обученной на картографический анализ нейронной сети, которая за секунды выполняет большой объем работ по визуальному анализу и трехмерной идентификации объектов. В итоге один из самых трудозатратных процессов при обработке картографической информации – векторизация изображенных объектов – ускоряется почти в десять раз. Если специалист в картографическом ПО тратит на обработку изображения одного здания около 33 секунд, то в нейронных сетях этот процесс занимает 3-4 секунды. При этом алгоритмы нейронных вычислений автоматически оценивают высоту зданий и их конфигурацию по теням или видимым частям стен для построения 3D-модели.

«Планирование новой сети или модернизация существующей начинается с тщательного расчета радиопокрытия на основе цифровых карт местности, в которых учитывается рельеф, особенности застройки и места концентрации абонентов. Даже там, где сеть работает давно, эти параметры должны учитываться при анализе текущей и будущей потребности в покрытии и емкости сети. Чтобы повысить эффективность радиопланирования, мы на начальном этапе выбрали более 460 городов с численностью свыше 50 тыс. жителей, где геоданные требуют постоянного обновления и-за изменения городского ландшафта, транспортных потоков и миграции населения», - сказал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

«Толчком к созданию геоплатформы послужил успешный пилотный проект, проведенный в 2021-2022 гг. Теперь высокотехнологичный и непрерывный процесс обновления цифровых карт повысит точность планирования сети МТС в масштабах России, а также улучшит смежные-бизнес процессы, которые требуют картографических расчетов. А это означает не только повышение качества наших услуг и расширение экосистемы, но и увеличение отдачи от инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры», - отметил Алексей Маслянкин.