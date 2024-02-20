МТС начала продажи Honor Magic V2

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic V2. Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон Honor Magic V2 представлен в трех цветах: черный, фиолетовый и полночный черный. До 31 марта покупатели могут приобрести смартфон со скидкой 20 тыс. руб. по цене 159, 99 тыс. руб. Кроме того, до 26 февраля действует акция — планшет Honor Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4 + 128 Гб в подарок при покупке смартфона.

МТС открыла предзаказ на Honor Magic V2 9 февраля. Самым популярным цветом по итогам предзаказов оказался фиолетовый — на него пришлось 40% заявок. На черный и полночный черный пришлось по 30% предзаказов.

«У новинки от Honor большой потенциал на российском рынке. Во-первых, это уникальный смартфон с точки зрения габаритов. Во-вторых, он имеет высокую производительность, что привлечет покупателей в этом ценовом сегменте. К тому же потребители все чаще обращают внимание на складные устройства. Так, по итогам 2023 г. в России было 78,3 тыс. складных смартфонов на сумму 8,5 млрд руб., что больше по сравнению с 2022 г. на 66% в штуках и на 61% в деньгах», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.