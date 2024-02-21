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«МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений

Цифровая платформа «МТС Exolve» запустила сервис интеграции звонков в мобильные и веб-приложения. Благодаря новому сервису разработчики и бизнес могут подключать звонки из мобильных и веб-приложений при помощи готовых библиотек SDK (Software Development Kit).

Функционал Mobile Voice SDK и Web Voice SDK позволяет создавать приложения, с помощью которых пользователи могут совершать и принимать звонки на мобильном устройстве или в окне браузера, не набирая номер вручную.

«Мы предлагаем разработчикам комплект инструментов, библиотек, документации и образцов кода для упрощения разработки и интеграции звонков в приложения, — сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. — Наша новая функциональность идеально подходит для широкого спектра сфер деятельности, включая логистику, такси (с возможностью связи между водителем и клиентом), здравоохранение, финансы, электронную торговлю, образование и другие. Гибкость, высокая производительность и возможность использования на различных платформах делают ее неотъемлемым инструментом для широкого спектра бизнес-приложений и сервисов».

Сервис можно интегрировать как в мобильные приложения, так и в веб-приложения. Web Voice SDK в рамках «МТС Exolve» позволяет создавать приложения, которые могут совершать и принимать звонки прямо в окне браузера.

Новые сервисы «МТС Exolve» поддерживают самые распространенные браузеры и операционные системы (iOS, Android), что позволяет использовать его на различных устройствах. Звонки осуществляются на основе SIP-соединения на базе технологии WebRTC, что обеспечивает безопасную и качественную связь без помех и эха через интернет.

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