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«МегаФон» на 12% увеличил скорость мобильного интернета в Хабаровске

Абоненты «МегаФона» в Хабаровске теперь могут быстрее передавать и получать данные на своих смартфонах. Масштабная программа рефарминга и модернизации сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных. Улучшения коснулись всех районов города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По результатам замеров, проведенных аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем на 12% быстрее. Всего инженеры «МегаФона» провели работы на почти 200 объектах инфраструктуры. Скорость передачи данных улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Абоненты могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на комфортных скоростях – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и соцсетях, звонить по видеосвязи и др.

«Мы постоянно отслеживаем потребление мобильного трафика и нагрузку на нашу телеком-инфраструктуру. Выполнение программ рефарминга и модернизации позволяет нам обеспечивать растущие цифровые потребности абонентов. В этом году мы продолжим совершенствовать нашу сеть на территории всего Хабаровского края, увеличивая скорости и покрытие мобильного интернета», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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