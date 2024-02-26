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МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана

Цифровая экосистема МТС подключила 30 малых населенных пунктов Дагестана к своей сети. Десять тысяч жителей республики впервые получили доступ к сервисам экосистемы МТС, стабильной голосовой связи и мобильному интернету.

Проект цифровизации охватил населенные пункты с небольшим количеством жителей – от ста до пятисот человек. Большинство подключенных к сети сел находятся высоко в горах. Теперь качественный мобильный интернет открыл местным жителям доступ к государственным, социальным, образовательным и развлекательным сервисам. Кроме этого они всегда будут на связи со своими близкими.

Расширение сети охватило населенные пункты Акушинского, Гумбетовского, Дахадаевского, Кайтагского, Казбековского, Лакского, Сергокалинского, Сулейман-Стальского, Рутульского, Табасаранского, Тарумовского, Чародинского, Хунзахского, Цумадинского, Хивского районов. Появление связи в этих территориях позволило обеспечить связью также некоторые участки дорог, туристические локации и улучшить качество сигнала в соседних селах.

Многие получившие связь населенные пункты могут похвастаться богатой историей и достопримечательностями. Например, в селении Мюхрек Рутульского района находится одна из древнейших мечетей России, в селении Тлярош Чародинского района подземная мечеть, одна из стен которой примыкает к скале. С появлением связи эти и другие населенные пункты смогут рассказывать о своих достижениях и интересных местах, привлекая в свои дома гостей, развивая свои населенные пункты.

«МТС в числе первых присоединилась к реализации федеральной программы устранения цифрового неравенства в Дагестане. Сейчас мы приняли в свою сеть первые 30 малых населенных пунктов. До конца года мы подключим к сети еще больше территорий, в том числе самых отдаленных, высокогорных и малонаселенных. Считаю огромным щагом для республики реализацию этой программы, ведь сотовая связь давно перестала быть роскошью и стала базовой потребностью. Каждый житель республики должен иметь возможность позвонить или выйти в интернет», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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