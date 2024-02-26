«Ростелеком» развернул телеком-инфраструктуру в обновленном детском лагере «Олимпиец»

«Ростелеком» подключил скоростной интернет, обеспечил Wi-Fi доступ и видеонаблюдение в загородном центре «Олимпиец» в городе Прокопьевске Кемеровской области. В рамках открытия двух новых современных корпусов также организован телемост на сети провайдера с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Корпуса построены по государственной программе «Модернизация организаций отдыха и оздоровления детей». Уже в сезоне 2024 г. лагерь распахнет свои двери для 200 человек, это вдвое больше, чем до реновации объекта. Скоростной интернет «Ростелекома» на его территории и в корпусах обеспечит выход в глобальную сеть для эффективной организации учебно-воспитательного процесса, например, для проведения мастер-классов, презентаций и творческих встреч.

«Инженеры «Ростелекома» специально протянули оптоволоконные сети связи и организовали бесперебойный Wi-Fi доступ к онлайн-ресурсам для педагогов и учащихся. В классах можно подключать любое оборудование, например, персональные компьютеры, проекторы и звуковые системы. Также были созданы безопасные условия для пребывания детей – в лагере установлена система круглосуточного видеонаблюдения», – сказал директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Алесей Михайлов.

Кузбасс вошел в число 16 регионов страны, где открыты детские лагеря в рамках господдержки. В ходе телемоста с Москвой, посвященного подведению итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают и уверены, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, летним отдыхом в 2023 г. были охвачены более 5,3 млн детей, на 200 тыс. больше, чем летом 2022 г., и сегодня в детских лагерях переосмысливается и усиливается воспитательная работа.

Лагерь «Олимпиец» в Прокопьевске уже начал принимать заявки на оформление путевок. Помимо образовательной составляющей здесь есть необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и прогулок, например, на аллее Первых или среди стендов об истории создания центра и выдающихся спортсменах. Также тут установлена удобная навигация, которая позволит детям ориентироваться на всей территории.

«Лагерь «Олимпиец» – почти ровесник Прокопьевска, его история началась в 1932 г., сегодня после реновации он готов для круглогодичной работы с детьми и подростками. Профильные смены и интенсивы будут проходить по шести направлениям дополнительного образования: физкультурно-спортивному, техническому, естественно-научному, художественному, социально-гуманитарному и военно-патриотическому. Благодаря доступу в интернет от «Ростелекома» эти образовательные процессы будут выстроены по современным стандартам», - сказал глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.