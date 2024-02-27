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75% орловцев используют смартфоны с поддержкой цифровых звонков

Ежедневный объем цифровых вызовов в Орловской области за год вырос более чем на 47 тыс. часов. При этом доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в регионе составила почти 50%, заключили специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание – более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 75% абонентов оператора в Орловской области. Сельчане активнее других используют новые возможности – на этих территориях число диалогов, совершенных через сеть LTE, за год выросло примерно на 10%. В городах объем цифровых вызовов увеличился всего на 2%.

По динамике цифровых звонков за год в числе лидеров оказались города Малоархангельск (+15%), Болхов (+12%), Мценск (+10%). В столице региона число соединений в сети 4G за год увеличилось примерно на 5%.

Среди сельских поселений наиболее цифровыми оказались жители населенных пунктов Дубрава, Фошня и Муравль, где объем ежемесячных цифровых звонков вырос более чем в 10 раз. В Маслово, Малой Куликовке, Лаврово этот показатель увеличился примерно в четыре раза.

«Наши специалисты развернули сеть 4G в сотнях населенных пунктов Орловской области. Жителям больших городов, сел и деревень, где есть LTE-покрытие, доступно улучшенное качество звука при звонках. Также это позволяет сберечь заряд аккумулятора смартфона и параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в сети», – сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Популярность цифровых диалогов растет и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у орловцев – Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC, Huawei Y6S.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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