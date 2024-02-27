Аналитика МТС: в 2023 году продажи красивых номеров в России выросли на 84%

МТС проанализировала динамику продаж красивых номеров на сайте компании за 2023 г. Объем продаж престижных номеров вырос по сравнению с предыдущим годом на 84%. Активнее всего такие номера покупают москвичи, половина владельцев красивых номеров пользуется гаджетами Apple. В прошлом году Санкт-Петербург уступил второе место по продажам Краснодару.

Главным фактором, повлиявшим на заметный рост продаж, стала актуализация идеи личного бренда, для достижения которой номер телефона является доступным средством, подчеркивающим индивидуальность пользователя.

Кроме роста спроса, аналитики зафиксировали изменения в географическом распределении продаж. Так, впервые по количеству продаж Санкт-Петербург сместился со второго места, которое занял Краснодар. Доля продаж в этих городах составила 11 и 8% соответственно. На Ростовскую область пришлось 3% продаж, по 2% на Новосибирскую, Свердловскую и Московскую области, Республики Татарстан и Башкортостан и 1% – на Ставропольский край. На Москву приходится наибольшая доля продаж красивых номеров – 39%.

Топ-10 регионов по количеству продаж по итогам 2023 г.: Москва – 39%; Краснодар – 11%; Санкт-Петербург – 8%; Ростовская область – 3%; Новосибирская область – 2%; Свердловская область – 2%; Республика Башкортостан – 2%; Республика Татарстан – 2%; Московская область – 2%; Ставропольский край – 1%.

Предпочтение красивым номерам отдают представители наиболее экономически активной возрастной группы: от 30 до 40 лет. На них приходится 45% покупок красивых номеров, 22% – на пользователей в возрасте от 20 до 30 лет.

В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом продажи красивых номеров увеличились в пяти категориях: «Золотой», «Платиновый», «Престиж», VIP и «Премиум». Наибольший рост пришелся на номера категории VIP стоимостью 16 тыс. руб., продажи которых выросли в 2,6 раза. На втором месте – категория «Престиж», где стоимость номера составляет 21 тыс. руб., с ростом продаж за год в 2,3 раза. Замыкает тройку лидеров категория «Платина» со стоимостью номеров 5,5 тыс. руб. Продажи в этой категории выросли в два раза.

При этом в общем объеме продаж доминирующая доля (79%) приходится на категорию «Золотой» с наиболее демократичной стоимостью номера в одну тысячу рублей. 13% продаж пришлось на платиновые номера, оставшиеся 8% – на категории «Престиж», «Премиум» и VIP.